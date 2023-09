Par svindla for 400.000 kroner

Eit par frå Sogn blei i helga svindla frå nokon som oppgav seg for å vere frå «politiet i Oslo». Vedkommande fortalde paret at dei hadde blitt trekt for 100.000 kroner, noko som ikkje var tilfelle. Men svindlaren fekk på denne måten tak i informasjon frå paret, som enda med at kontoane deira blei tappa for 400.000 kroner. – Politiet ber aldri om denne type informasjon, som kontonummer og personnummer, seier Jorunn Furuheim i politiet i Sogndal til Sogn Avis. Ho seier dei har fleire svindelsaker i veka.