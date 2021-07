Pandemien vekte gründerånda – desse to gjorde fiskehobby til bedrift

Inst i Sognefjorden har Mons Johan Hoel og Viljar Brekke gjort lidenskapen for djupvassfiske om til levebrød.

I juni starta dei to kompisane selskapet DripFiske i Balestrand, ei reiselivsbedrift som tilbyr guida tur med djupvassfiske.

– Vi ynsker at folk skal få lære noko nytt, og at dei skal få fiskar dei ikkje har fått før, seier Viljar.

I to år har dei jobba med å få selskapet på beina.

– Juli ser ut til å bli ein bra månad, seier Mons.

– Kvinner et seg inn på eit område menn har dominert

Tal frå Brønnøysundregistera viser at det berre hittil i år er oppretta 19.194 nye aksjeselskap.

Ei fortsetting av trenden frå koronaåret 2020, då auken i etableringar var merkbar.

– Det er fleire som vil byrje for seg sjølv, seier Sinde Beathe Fure.

Ho er leiar for DNB sitt Oppstartslos-program, der ho helper folk som har ein gründer i magen.

Ho seier det særleg er folk i 30-årsalderen som no gjer draumen ein sjanse, men også litt eldre folk med god arbeidserfaring og som lenge har tenkt på å starte for seg sjølv.

– Folk har lyst å starte bedrift om alt mogleg rart, seier Fure.

Også kvinnelege akademikere vel i større grad gründerkarriere framfor fast jobb.

Det viser ein ny rapport som er laga av Menon på oppdrag av arbeidstakarorganisasjonen Akademikerne.

– Kvinner et seg inn på et område som menn har dominert lenge, seier leiar for Akademikerne, Kari Sollien.

Ho legg til:

– Eg trur dette er et uttrykk for at vi i Noreg har komme langt innanfor likestilling.

– Trenger nesten 30 prosent fleire gründerar

Ifylgje konsulentselskapet Ny Analyse trengst det 77.000 nye bedrifter kvart år innan 2040 for å sikre det norske velferdssamfunnet.

Tala er basert på Finansdepartementets perspektivmelding, som skisserer fire ulike alternativ for å dekke inn gapet. Eitt av disse er «arbeidsalternativet».

– Det betyr at vi trenger nesten 30 prosent fleire gründerar i Noreg kvart år fram mot 2040, har Rune Bjerke, konsernsjef i DNB, uttala.

Statsminister Erna Solberg og næringsminister Iselin Nybø markerte i år kvinnedagen med å invitere fem unge, kvinnelege gründerar til digitalt møte.

Både Mons og Viljar har studert opplevingsbasert reiseliv.

Leiar av Innovasjon Noregs Vekst- og gründersenter, Hjørdis Vik, seier relevant utdanning gjev gode føresetnader for å lukkast.

– Dette er ei lovande utvikling, som forhåpentlegvis over tid vil bidra til kommersialisering av fleire gode idéar, seier ho.

I 2020 delte Innovasjon Norge ut meir enn 1,3 milliardar kroner til gründerbedrifter, ein tredobling frå året før.

Ikkje alle tørr å satse for fullt

Sjølv om det går bra med bedrifta er Sæbø og Kriken tydlege på at dei ville ta utdanning ved sidan av.

Men det er ikkje alle som tørr å berre satse på bedrifta.

Katrine Nundal frå Årdal har starta nettbutikken Venleik.

For å få ting til å gå rundt har ho ein annan jobb ved sidan av.

– Eg hadde ikkje forventa å leve av den i starten. Akkurat no er det meir på hobbybasis, men eg håpar at eg kan leve av den i framtida.

Nundal seier det er viktig å ha eit realistisk forhold til det å starte bedrift. Det er ikkje alltid det går.

– Det er veldig skummelt, for eg har jo ikkje noko erfaring frå før. Det hadde sikkert vore lurt å fått hjelp i starten, men eg har lyst å klare dette sjølv.