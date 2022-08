Pálsson legg opp etter to hjartestansar

Tidlegare Sogndal-spelar Emil Pálsson avsluttar fotballkarrieren etter å ha vore ramma av to hjartestansar på eit halvt år. Det annonserer islendingen på sin Instagram-konto måndag.

– Etter to hjartestanser i løpet av seks månader har eg valt at tida mi som fotballspelar er over, skriv Pálsson.