Palestina-støtte i 1. mai-toget i Bergen

1. mai-toget i Bergen går i år bak hovedparolen «Anerkjenn Palestina nå». Det er første gang på mange år at fagbevegelsen har valgt en internasjonal parole på arbeidernes kampdag.

– Det som har skjedd siste månedene har vist et engasjement i samfunnet som gjør at vi mener det er helt rett å gå med denne parolen i år. Vi vil vise at vi er imot urett og vil ha en stopp på det, sier LO-leder i Bergen og omland, Fauzia Hussain-Wiik.

Toget hadde avmarsj fra Grieghallen kl. 12.30 og samles på Torgallmenningen kl. 13.00, hvor tidligere byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, holder årets hovedtale. Johansen er nå generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

– Johansen var naturlig å velge som hovedtaler i år, på grunn av hans rolle i Norsk Folkehjelp. Vi er veldig glade for at han har takket ja til å komme, sier Hussain-Wiik.

LO-lederen i Bergen og omland håper på over tre tusen deltakere i årets tog, og satte pris på at regnet holdt seg unna, i alle fall i starten.

– Men vi tåler litt regn i Bergen, altså, sier hun.