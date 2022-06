Påkøyrt av bil

Ein 11 år gamal gut på sparkesykkel er påkøyrd av ein bil i Sogndal sentrum. Vest politidistrikt melder på Twitter at guten blir frakta til lokal legevakt for sjekk. Guten er bevisst, men skadeomfanget er ukjent. Politiet gjennomfører no avhøyr med bilføraren.