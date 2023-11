Påkjøringsrampe stengt på Flyplassvegen

På grunn av skade på asfalten er en påkjøringsrampe fra rundkjøringen på Sandsli mot Flesland stengt. Entreprenør skal utarbeide vegen i kveld.

– Dette medfører at trafikken fra fv. 5710 Sandslivegen som skal mot Flesland på kjøre tilbake til Rådalskrysset og snu i rundkjøringen der, for å deretter kjøre til Flesland via miljøtunnelen på Sandsli. Eventuelt benytte fv. 557 Ytrebygdvegen, skriver vegtrafikksentralen.