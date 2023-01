Pågripen for valdtekt av barn

Ein mann i 40-åra vart denne veka pågripen, sikta for valdtekt av eit barn under 14 år. Det skriv BA. Valdtekta skal ha hendt tilbake i tid. Mannen blei anmeldt i fjor haust, og har vore etterlyst for å bli avhøyrt sidan, opplyser politiadvokat Eli Andrea Skaar til avisa.