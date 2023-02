Pågrepet for parfymetyveri

En mann i 20-årene er pågrepet for tyveri fra et parfymeri på Bergen Storsenter i går kveld. Tyvegodset skal ha blitt lagt i en foliert bag slik at alarmen i butikken ikke ble løst ut. Mannen er utenlandsk statsborger og er mistenkt for flere lignende tyverier den siste tiden.