Pågrepet for overgrepsmateriale

Politiet i Bergen vil i dag be om varetektsfengsling av en mann som er pågrepet for besittelse av overgrepsmateriale, skriver BT. Pågripelsen skjedde etter tips fra den internasjonale organisasjonen National Center for Missing and Exploited Children. Mannens forsvarer sier han nekter straffskyld og vil begjære seg løslatt.