Pågrepet for overgrep mot barn

En mann i Bergen er pågrepet og siktet for overgrep mot barn under 14 år. Forholdet ligger tilbake i tid, og den siktede og den fornærmede er i familie, skriver BT. Mannen har vært i avhør, men erkjenner ikke straffskyld. Politiet skal i løpet av dagen ta stilling til om mannen skal fremstilles for varetektsfengsling.