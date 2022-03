– Shit! Herregud! Fader!

Fire elevar sit i ring og smakar på nokre «snille» bannord.

– 'Fader' er jo ikkje så stygt ord?

– Nei, men det har med Gud og Jesus og gjengen å gjera.

Elevane på Tysnes skule har hatt mange diskusjonar om kva som er stygt språk i det siste.

I to veker i januar i år blei kvart einaste tilfelle av banning straffa med melding heim.

Ord som «fader» og «herregud», er lov, men der går grensa.

– Det har hjelpt ganske mykje. Me er blitt meir skjerpa om å ikkje bruka stygt språk.

Det seier elevrådsleiarane Oliver Fagerborg og Iselin Nilsen i 10. og 7. klasse.

– Nokon banna i kvar setning

Ei mobbeundersøking i fjor, viste at ein del elevar følte seg utrygge, blant anna på grunn av stygg språkbruk, ifølgje skulen.

– Ein del var veldig frekke mot lærarane. Det var banning og steiking i kvar einaste setning omtrent. Eigentleg har det berre blitt ein del av ungdomsspråket generelt.

Det seier 6.-klassingen Jostein Hatteberg.

BANNELAPPEN: – Å gi lapp med heim på grunn av banning har fungert, seier inspektør på skulen, Synnøve Vines. Foto: Eli Bjelland / NRK

– Me har fått for mykje av det uønskt språket. Det gjer det utriveleg for både elevar og dei vaksne, seier inspektør på skulen, Synnøve Vines.

Ho fortel at det dagleg var elevar som fekk melding med heim i prøveperioden, og at det har fungert.

Skulen – med elevar frå 5. til 10. trinn – har no valt å vidareføra delar av ordninga, skriv avisa Tysnes.

– Foreldra er heilt avgjerande for å få bukt med desse utfordringane. Men no sender me ikkje merknad heim straks. Me samlar opp før me gir foreldra tilbakemelding.

Norske skular har ulike måtar å handtera stygg språkbruk på. På Tysnes er både foreldreutvalet og elevrådet positive til ordninga om å senda melding med heim.

STUDIESIRKEL: Elevane drøftar kva ord som er greie eller ikkje. Foto: Eli Bjelland / NRK

– Kan gi born problem heime

Men fagfolk er delte i synet på kor mykje skulane skal blanda seg inn.

– Lapp heim om «to gonger 'faen' på skulen» trur eg er eit slag i lufta.

Det seier språkprofessor ved Universitetet i Oslo, Ruth Vatvedt Fjeld.

– Ordning er nok brukt med gode intensjonar og av godt hjarta. Men det kan slå veldig feil ut og føra til problem heime for nokre born

Eg ville vore veldig forsiktig med dette, for det finst jo inga lov eller regel om at ein ikkje har lov til å banna i Noreg. Ruth Vatvedt Fjeld, språkprofessor

– Skal ein tillata at ungar brukar grove og stygge ord?

– Eg trur ein kan tena litt på å overhøyra det litt, ja. Når læraren seier 'Du får ikkje lov til å seia søren, faen eller fanden', blir det jo veldig kraftfullt å faktisk gjera det, seier ho.

Dette veit Fjeld alt om. For ho har blant anna skrive ei eiga banneordbok.

Professor Erling Roland ved Universitetet i Stavanger meiner på si side at det er rett å slå hardt ned på uønskt språkbruk.

– Kvar einaste skule bør ta ei veldig tydeleg rolle. Det å ta tak i negativ språkbruk og stimulera positiv språkbruk er svært verknadsfullt for å skapa eit betre miljø.

– Må følast fornuftig

Men kva meiner Utdanningsdirektoratet om dette?

Lite eller ingenting, om me skal tolka svara dei gav NRK.

«Det finst mange ulike måtar å handtere banning og dårleg språkbruk, og me har ikkje ei oversikt over korleis skulane jobbar med dette. Det finst heller ingen nasjonale retningslinjer for korleis skulane skal jobba med dette.»

«Korleis skulane handterer uakseptabel språkbruk kan væra omtalt i skulen sitt eige ordensreglement. Det er viktig at regelverket følast fornuftig.»

Men i friminuttet ...

På Tysnes fortset diskusjonen om orda i grenseland.

– I vår klasse er det lov å seia 'shit' og 'herregud', seier Iselin.

– Viss eg slår tåa i ein stol, har eg lov å seia 'søren' eller 'shit', seier Oliver.

– Det kan vera vanskeleg å vita kva ord som er lov og ikkje, seier Martha Austvik i 8. klasse.

Men ho fortel at det gjerne sklir ut etter skuletimen.