På tide å skifte til vinterdekk: Snø over Sognefjellet

Det er sendt ut farevarsel for snø på høyfjellsoverganger flere steder i Sør-Norge mandag. Det gjelder for Strynefjellet, Sognefjellet, Valdresflya og Hardangervidda.

I løpet av natten har det lagt seg et hvitt teppe over fylkesvei 55 Sognefjellet og fylkesvei 51 Valdresflya.

– Det snør sidelengs, men det begynner å slippe litt opp nå.

Det sier brøytesjåfør Terje Weka. Han har ansvar for å brøyte på vestsiden av Sognefjellet på fylkesvei 55.

Han tror snøen vil forsvinne, men advarer mot å kjøre over fjellet med sommerdekk.

– Dersom noen har tenkt seg over fjellet er det vinterdekk som gjelder, sier Weka og legger til:

– Jeg var i kontakt med to bilister i går som ikke turte å kjøre over, de var ikke skodd for føret.

SOGNEFJELLET: Et hvitt teppe har lagt seg over Sognefjellet. Det er fare for snø over flere fjelloverganger i Sør-Norge. Foto: Terje Weka

Kan bli vanskelige kjøreforhold

Værutsiktene kan føre til vanskelige kjøreforhold lokalt, spesielt mellom 1200 og 1400 meter over havet.

– Det ser ut som temperaturene holder seg utover dagen og at det dermed er fare for snø og sludd over Sognefjellet og Valdresflya, opplyser vakthavende meteorolog ved Vervarslinga i Oslo Martin Granerød.

– Lenger sør i fylket, ser vi at det har lagt seg litt snø på takene på Finse på Hardangervidda, men ellers er det bart, legger han til.

Anbefalingen fra Meteorologisk institutt er å beregne noe ekstra tid til transport og kjøring. Behovet for beredskap vurderes fortløpende.

Ledebil på Haukeli

Tidligere mandag morgen ble det meldt om snøfall også på E134 Haukelifjell. Her er Haukelitunnelen egentlig stengt på grunn av veiarbeid, men omkjøringsveien har blitt så glatt at den er stengt for salting.

Vegtrafikksentralen melder at trafikken derfor kan passere med ledebil gjennom Haukelitunnelen.