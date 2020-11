På éin dag droppa 110 personar å møta til testtimen: – Ineffektivt og synd

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag blei det registrert 495 nye koronasmitta i Noreg. Det er det høgaste talet som er registrert på eitt døgn under pandemien.

I enkelte byar har smittetrykket vore høgt, noko som gjorde at Bergen onsdag innførte ei ny, lokal koronaforskrift for å avgrensa smitten.

Det høge smittetrykket har naturlegvis ført til svært stor pågang ved legevakta i Bergen.

– Me har testa mellom 1300–1400 personar kvar dag denne veka, seier fungerande legevaktsjef Annette Corrydon.

Rekvisisjonar går i bosset

Alle som registrerer seg på kommunen sine bestillingssider blir gitt ein dato og tidspunkt.

Kommunen sine tilsette gjer på førehand klar rekvisisjonar til kvar enkelt testperson, slik at registering av testen skal gå enkelt og oversiktleg for seg.

Men eit gjengående problem er at testpersonane ikkje møter opp. Fredag møtte aldri 110 personar. Dermed gjekk tid tapt og rekvisisjonar i bosset.

– Dette er feil bruk av ressursar. Det er tidskrevjande å organisera bookingsystemet og laga rekvisisjonar, og surt når pasientane ikkje kjem. Når me ser at det er lang ventetid på legevakta, så er det fleire som vel å ikkje møte fram, seier Corrydon.

Førre veke stengde drop-in-stasjonen på Spelhaugen i Fyllingsdalen på grunn av kullosforgifting. Her har folk kunna køyrt inn med bil utan å bestilla time på førehand, men det var nettopp dei mange bilane som var problemet.

SPELHAUGEN: Drop in-stasjonen på Spelhaugen i Fyllingsdalen Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

– Ergeleg at ein ikkje avbestiller

Førre sundag opna stasjonen igjen, men på grunn av det høge smittetrykket har ikkje presset på Bergen legevakt gått gradvis ned.

– Me ser i systemet at mange av dei som blir borte frå timen på legevakta, i staden stiller seg i køen på Spelhaugen. Dermed ser me at dei faktisk testar seg, som jo er det viktigaste. Men det er ergerleg at ein ikkje avbestiller. Det ville frigjort kapasitet og spart oss for mykje bry, poengterer Corrydon.

Hundrevis droppa time i Oslo

Dei siste sju dagane møtte ikkje i snitt 109 personar til avtalt testtime i Oslo. Kommunen har testa i snitt 1896 personar kvar dag.

Kommunen utviklar ei løysing der personar som vil teste seg, sjølv kan velje time

– Me håper det vil gjere at fleire møter. I tillegg forsøker me å tildele teststad nærast mogleg der folk bur slik at det blir enklare å koma seg dit, skriv direktør i Helseeaten Hilde Hamre i ein e-post til NRK.

Ho skriv at det er mogleg å avbestille time på nettsida til kommunen eller ved å ringje koronatelefonen.

MØTER IKKJE OPP: Også i Oslo droppa folk testtime denne veka. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Private opplever stor pågang – må avvisa

I perioden 15. september til 10. oktober kunne alle få gratis koronatest hos Aleris helse og Volvat medisinske senter i Bergen. Men då smittetrykket gjekk ned for nokre veker sidan, avbestilte Bergen kommune avtalene dei hadde med dei private aktørane.

Tre veker seinare har Bergen kommune registrert rekord i talet på daglege smitta.

Onsdag kveld inngjekk Bergen kommune på nytt avtalar med Aleris og Volvat. Sidan torsdag har klinikkane i sentrum, Åsane og i Laguneparken til saman testa over 500 personar.

– I løpet av torsdag, fredag og laurdag har me testa 200 personar på testasjonen ved Bergen storsenter, seier administrerande direktør Anita Tunold i Aleris Helse.

Frå måndag har selskapet ein kapasitet på opp mot tusen personar i veka.

Volvat har testa 321 personar sidan fredag, opplyser marknads- og kommunikasjonssjef i Volvat, Mille Henriksen.

Likevel har dei vore nøydde til å avvisa folk, fordi pågangen er så stor.

– Det har vore stor pågang no i helga og fulle lister. Folk er glade for å sleppe kø, seier Henriksen.

Legevaktsjefen: – Svært krevjande

Fungerande legevaktsjef Corrydon i Bergen seier kombinasjonen av stengt teststasjon på Spelhaugen og høgt smittetrykk har gjort den siste veka utfordrande.

KREVJANDE: Det har vore ein tøff veke for Bergen kommune på grunn av høgt i smittetrykk. Foto: Marit Hommedal

– Denne veka har det vore svært krevjande å finna ledige timar til pasientar, spesielt inn mot helga. Me sende ut melding på fredag, om at folk kunne kontakta Aleris og Volvat. No skal med klara å skaffa seg time innan rimeleg tid, seier ho.