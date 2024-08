Øygarden kommune har passert 40.000 innbyggarar

Det viser tal frå SSB.

Ved utgangen av andre kvartal 2024 var 40.033 personar busette i Øygarden.

- Det er gledeleg at vi no har passert 40 tusen innbyggjarar i Øygarden. Det var positivt overraskande at vi nådde denne milepålen allereie i løpet av det første halvåret, seier ordførar Tom Georg Indrevik i ein pressemelding frå kommunen.

– I følgje prognosar for utviklinga i folketalet vil det gå fleire tiår før vi kan markera ein slik milepåle igjen, ved 50 000 innbyggarar, skriv kommunen i pressemeldinga.