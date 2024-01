Øygarden kommune er i vêrberedskap

Øygarden kommune har gått i beredskap grunna dei store snømengdene, fortel dei i ei pressemelding torsdag ettermiddag.

– Det kan vere utfordringar med å kome fram brukarar av heimetenesta ettersom det fleire stader ikkje er brøytt på sidevegane, seier beredskapssjef June Johannesen.

– Raude Kors Hjelpekorps har vore i kontakt med kommunen og tilbyr hjelp. Vi vil nytta oss av dette om nødvendig.

Ordførar Tom Georg Indrevik seier at liv og helse vil bli prioritert, og at dei særleg er opptekne av at alle som treng det skal få naudsynt heimeteneste.

– Det er også fint om pårørande er ekstra merksam på situasjonen for dei som treng denne tenesta. Eg oppmodar folk om å nytta heimekontor dersom dei har høve til det.

Det er meldt om 20 til 40 centimeter snø i ytre strøk i sørlege Vestland. Meteorologisk institutt har oppgradert til oransje farevarsel for delar av fylket.