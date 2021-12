Øygarden gir ikkje karantenefritak for barn

Øygarden kommune har i dag vedteke ei forskrift om at personar under 18 år ikkje skal ha fritak for smittekarantene i perioden fram til og med tysdag 21. desember. Det er stikk i strid med dei nasjonale reglane om at barn slepp karantene når dei er nærkontakt til andre enn dei dei bur med. – Dette er eit kortvarig og målretta tiltak. For å få oversikt over situasjonen treng vi strengare tiltak ein periode for å få smittetrykket ned og kontroll over situasjonen som no er svært uoversiktleg, skriv smittevernlege Bjørg Møllerløkken i ei pressemelding.