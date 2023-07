Øydelagde dekk stengde tunnelar

E16 Lærdalstunnelen blei stengd då det kom meldingar om store mengder dekkrestar i vegbana. – Dekk på eit vogntog har eksplodert, seier trafikkoperatør Eirik Elnes ved Vegtrafikksentralen. Han seier at det kom meldingar om at vogntoget køyrde vidare og at gnistføyka stod. Difor blei E16 Gudvangatunnelen stengd, og politiet stoppa vogntoget mellom den og Flenjatunnelen. Gudvangatunnelen er opna att, medan det blir drive opprydding i Lærdalstunnelen.