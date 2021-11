Overvåker fjellparti ved Måbødalen

Det rasutsatte fjellpartiet Tussafoten, som ligger 1100 meter over Øvre Eidfjord, skal overvåkes kontinuerlig av NVE, melder Cautus Geo som overvåker naturfarer. Fjellsprekken bak fjellpartiet er 700 meter lang og deler av partiet beveger seg opp til fem cm i året, opplyser seksjonsleder Lars Harald Blikra i NVE.

Tussafoten er foreløpig ikke klassifisert som høyrisikoparti, men et anslag viser at over 10 millioner kubikkmeter med steinmasse kan rase ned fjellsiden.