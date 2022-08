Overlevde 10 dager uten mat

To menn i 20-årene ble oppdaget i pumperommet til et skip 10 dager etter at de snek seg på i Elfenbeinskysten. Mennene hadde overlevd på kun vann og var i ganske dårlig form da de ble oppdaget av mannskapet, opplyser politiet til NRK.

Skipet var slik ifølge politiet allerede i Europa da mennene ble oppdaget.