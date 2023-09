Overgrepstiltalt far: – Eit utruleg sjokk

– Eg sat i fleire år og lasta ned grusomme bilete og videoar. Det var eit ufatteleg svik ovanfor familien min.

Det sa den tiltalte faren då han starta si forklaring i den grove overgrepssaka i Hordaland tingrett. Han viste då til ein tidlegare dom, der han i 2018 blei dømd for nedlasting av overgrepsbilete. No er han ein av fire vaksne frå same nabolag i ein kommune i Hordaland som er tiltalte for grove valdtekter av til saman tre barn. Alle fire nektar straffskuld.

Dei første tre vekene har retten brukt på å sjå gjennom alle dei tilrettelagde avhøyra i saka, over 50 timar. Denne veka har den tiltalte naboen forklart seg og no er det faren sin tur. I starten av forklaringa si skildra han òg korleis familien opplevde det då naboen vart pågripen.

– Naboen og familien hadde fungert som støttepersonar. Me såg på dei som verdas finaste menneske. Det var eit utruleg sjokk.