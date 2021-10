Overgrepssiktet ble kontaktlærer på barneskolen kort tid før pågripelsen

Torsdag ble en lærer på småtrinnet på en skole i Bergen pågrepet. Det skjedde etter at politiet fikk en melding om at en elev var utsatt for et mulig overgrep av en lærer.

Lørdag ble mannen varetektsfengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud. Mannen er siktet for voldtekt av barn under 14 år, i tillegg til seksuell handling med barn under 16 år.

Mannen underviste på skolen i en vikarstilling forrige skoleår.

I august fikk han fast jobb som kontaktlærer for en klasse på skolen, ifølge rektoren ved skolen.

Søndag bekreftet politiet at de etterforsker et seksuelt overgrep som skal ha skjedd på skolens område.

I tillegg har politiet avdekket at det kan være flere barn som er utsatt for fysiske overgrep.

Ansvarlig for ungdommer i idrettslag

Mannen skal ha vært lærer på småtrinnet på skolen, erfarer NRK.

Han skal også ha jobbet tett med ungdommer og barn under 18 år i et idrettslag i Bergen.

Læreren har gått lærerstudiet i Bergen. Tidligere medstudenter beskriver han som en hyggelig type, og er overrasket over at han er siktet for overgrep mot barn.

En person mannen deler kollektiv med, opplyser at politiet gjorde beslag på adressen i 19-tiden torsdag.

FENGSLET: Mannen er varetektsfengslet og siktet for brudd på § 304. Seksuell handling med barn under 16 år og § 299. Voldtekt av barn under 14 år. Foto: Alrik Velsvik / NRK

I tiden før pågripelsen skal mannen ha lastet ned store mengder overgrepsmateriale på datamaskinen, skriver Bergensavisen.

Hei! Har du tips i denne saken? Send meg gjerne en e-post!

Politiadvokat Celin Hauge Andersen har ikke vært tilgjengelig for en kommentar mandag.

Søndag la hun vekt på at politiet ser på saken som alvorlig, og politiet prioriterer etterforskning av saken.

Mannen er ikke tidligere domfelt eller fengslet.

Lærerens forsvarer Einar Råen uttalte til NRK søndag at mannen ønsker å bidra til at saken oppklares.

– Han samarbeider og ønsker å bistå politiet i denne saken, sa advokaten.

ETTERFORSKER NETTAKTIVITET: Politiadvokat Celin Hauge Andersen i Vest politidistrikt leder etterforskningen av en lærer siktet for overgrep på skole i Bergen. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Kartlegger overgrep over nett

– Politiets etterforskning vil kartlegge om det kan ha skjedd overgrep over nett. Per nå har vi ikke opplysninger om dette, sa Andersen til NRK søndag.

Foreldre og ansatte på trinnet ble søndag informert om siktelsen. I tillegg ble det sendt ut informasjonsbrev til ansatte på skolen.

Skolen har fått krisehjelp fra blant annet Statens barnehus.

I dag ble barna på skolen møtt med sterke bemanning enn normalt.