Overgrepssikta lærar tidlegare etterforska for seksuell handling med barn under 16

NRK rettar: I ein tidlegare versjon av artikkelen stod det at læraren tidegare hadde vore sikta. Det er feil. Han har vore politimeldt og etterforska. NRK beklagar feilen.

Torsdag blei ein lærar på småtrinnet på ein skule i Bergen pågripen. Laurdag vart han varetektsfengsla i fire veker og sikta for valdtekt av barn under 14 år, i tillegg til seksuell handling med barn under 16 år.

– Den sikta har tidlegare vore politimeldt for seksuell handling med barn under 16 år, i 2019, skriv politiadvokat Celin Hauge Andersen i ein SMS til NRK.

Ho opplyser at saka blei etterforska og lagt bort på bevisets stilling.

– I lys av dei forhold den sikta no er mistenkt for, er det naturleg at politiet ser på denne saka på ny, skriv Andersen.

Vart nyleg kontaktlærar

Måndag kunne NRK melda at mannen blei kontaktlærar på skulen der han jobba i august. Førre skuleår underviste mannen som vikar.

Sundag stadfesta politiet at dei etterforska eit seksuelt overgrep som skal ha skjedd på skulen sitt område.

Mannen skal også ha jobba tett med ungdommar og barn under 18 år i eit idrettslag i Bergen.

Politiet har avdekka at det kan vera fleire barn som er utsett for fysiske overgrep.

I tida før pågripinga skal mannen ha lasta ned store mengder overgrepsmateriale. Han er ikkje tidlegare domfelt eller fengsla.