Overgrepssaken i Bergen: Tre menn dømt for seksuell omgang med mindreårig

Totalt fem menn i 20-årene står tiltalt i Hordaland tingrett for tre ulike seksuallovbrudd.

Tre menn (25 og 23 år) er funnet skyldig for å ha hatt seksuell omgang med en mindreårig jente.

Flertallet av retten mener at de tiltalte burde sjekket med opp i alderen til jenten, selv om hun selv hevdet at hun var over seksuell lavalder.

Det ble klart da dommen ble lest opp i Hordaland tingrett. Rettens opplesning av dommen pågår.

Opplesningen av dommen skjer bak lukkede dører.