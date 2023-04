Overgrepssaken i Bergen: Tiltalt sitter inne, men videoene sprer seg videre på nettet

46-åringen som har erkjent nettovergrep mot over 40 barn, har sittet i varetekt siden han ble arrestert i 2020.

Likevel sprer overgrepsvideoene hans på det mørke nettet, ifølge politiet.

Under rettssakens andre dag, fortalte politiet at flere videoer fra én av bergenserens brukere har blitt lastet opp igjen på et nettforum.

Ved å late som han var en jente fikk han unge gutter til å utføre seksuelle handlinger mot seg selv og andre mindreårige. Han filmet dem og postet senere filmene i ulike nettforum.

Det er satt av seks dager til rettssaken. 46-åringen risikerer opp til 21 år i fengsel.