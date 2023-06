Overgrepssaken i Bergen: Fire av fem menn dømt til fengsel

Fire av de fem mennene som sto tiltalt for ulike seksuallovbrudd er dømt i Hordaland tingrett på alle tiltalepunkter.

En 26 år gammel mann er frikjent for grov voldtekt. Mannen begynte å gråte da det ble kjent at han var frikjent for den mye omtalte gruppevoldtekten.

To av de tre mennene er også dømt til å betale 235.000 kroner hver til fornærmede i gruppevoldtektssaken

Retten ga strafferabatt for den store oppmerksomheten saken har fått i sosiale medier.

Slik er de individuelle dommene i saken:

Mann (23): dømt både for grov voldtekt i januar 2021 sammen med to andre, og for grov seksuell omgang med en mindreårig jente i 2020. Fengsel i fem år og seks måneder, hvor ni måneder sones betinget.

Mann (24): dømt for grov voldtekt i januar 2021 sammen med to andre. Fengsel i fem år, hvor ett av årene sones betinget.

Mann (26): frikjent for grov voldtekt i januar 2021 sammen med to andre.

Mann (24): dømt for grov seksuell omgang med en mindreårig jente i januar 2020. Fengsel i ett år, hvor to av måneden sones betinget.

Mann (25): dømt både for grov seksuell omgang med en mindreårig jente i januar 2020 og for sovevoldtekt sommeren 2018. Fengsel i tre år og åtte måneder, hvor seks av månedene sones betinget.