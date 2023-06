Fire menn i 20-årene ble mandag dømt for flere seksuallovbrudd i den mye omtalte overgrepssaken i Bergen. Det mest alvorlige punktet er grov gruppevoldtekt av en kvinne i 2021.

Tre av mennene anket på stedet, mens den siste tok betenkningstid. Én 26-åring ble frikjent i saken, men aktor har varslet at de anker saken.

Parallelt med rettssaken, foregikk det en egen rettergang – i sosiale medier.

I tillegg ble plakater med navn og bilde av mennene hengt opp rundt om i Bergen.

Ekstrabelastningen med all den eksponeringen gjorde at mennene som ble dømt fikk kortere fengselsdommer.

Artisten filmet at han konfronterte én av de tiltalte mennene på en butikk og la videoen ut i sosiale medier. Foto: Faksimile / Linnea Skare Oskarsen

«Kamelen» filmet tiltalt – taus om strafferabatt

Én av dem som filmet og la ut én av mennene er artisten «Kamelen». Han er nå siktet for dette.

– Nå fikk de dømte en strafferabatt, ikke bare på grunn av det du delte, men fordi det har blitt spredt så mye i sosiale medier. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker jo bare kort og greit så kan jeg si at dette er jo mennesker, de det gjelder, som prøver å leke influencere. En del av saken ved å ha mange øyne på seg, er at da får du også det at det koker i sosiale medier. Det er det jeg har å si, sier han.

– Hva med at de fikk strafferabatt på grunn av dette?

– Nei, jeg har ingenting å si på det.

Kamelen ønsker heller ikke å kommentere selve siktelsen overfor NRK.

FILMET OVERGREPSTILTALT: Kamelen filmet én av de fem mennene mens de ennå kun var tiltalt i overgrepssaken. Nå er han siktet.

– Domstolene kan vise skjønn

I dommen mot de fire mennene legger retten vekt på at ingen av dem er offentlige personer.

Eksponeringen de har opplevd under rettssaken, gjør det vanskelig å skulle leve et ordinært lovlydig liv etter soning, blant annet i forhold til fremtidige arbeidsgivere, heter det.

– Jeg tenker det er svært positivt at retten markerer helt tydelig at den typen eksponering fra privatpersoner under en rettssak ikke aksepteres.

Det sier Ellen Eikeseth Mjøs, forsvareren til én av de dømte mennene.

– POSITIVT: Forsvarer Ellen Eikeseth Mjøs, mener det er positivt at retten dømte kortere fengselsdommer på grunn av eksponeringen i sosiale medier. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Dette er ikke første gang forsvarere har bedt om strafferabatt for sine klienter på grunn av massiv eksponering i ulike mediekanaler.

Men det har ikke alltid ført til kortere fengselsstraff.

FYSISKE PLAKATER: Slike plakater ble spredt over hele Bergen i forbindelse med rettssaken. Foto: Privat

i 2013 ba advokat Mette Yvonne Larsen om mildere straff for sin klient i Høyesterett på grunn av massiv medieeksponering.

Men klienten, en tidligere Arbeiderparti-ordfører, fikk i stedet strengere straff.

– Jeg støtter rettens vurdering i den nye saken i Bergen. Det er ekstremt mye verre enn for en offentlig person. Her er også hensynsløs adferd fra tredjeperson som rammer veldig hardt, skriver hun i en e-post.

Det å bli hengt ut i sosiale medier gir i utgangspunktet ikke strafferabatt, men domstolene har rom for å vise skjønn.

Det forklarer Katrine Holter, som er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen.

Ikke endret loven siden 1999 – vurderer lovendringer

Ifølge TV 2 har både Sverige og Danmark fått på plass lover som tar hensyn til sosiale media under rettssaker.

Men dette har vi ikke i Norge.

Her er ikke regelverket for hva som kan deles fra en rettssak blitt endret siden 1999.

BELTE: Et belte er sentralt i det som skal ha vært en gruppevoldtekt. Nå er gjerningspersonene dømt. Men saken er anket. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Nå vil Justisdepartementet se på saken.

I en e-post skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik at det generelt er bekymringsfullt at det deles sensitiv informasjon fra pågående rettssaker i sosiale medier.

– I lys av den teknologiske utviklingen, hvor informasjon deles svært raskt, vurderer departementet lovendringer på området. I det arbeidet er det viktig å sikre at eventuelle lovendringer treffer etter intensjonen, skriver Bondevik.

Et av forslagene i utredningen «Dokumentoffentlighet i straffesaker», som regjeringen sendte på høring i 2022, er å begrense hva som kan refereres fra rettsmøter i sanntid.

Retten har også mulighet til å straffe personer som ikke oppfører seg i retten. Dette skjer blant annet gjennom rettergangsbøter

Jussekspert mener regelverket må gjennomgås

Asbjørn Strandbakken, som er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, mener det er på høy tid med en gjennomgang av regelverket.

– Jeg tenker at sosiale medier har truffet domstols-Norge med full kraft. Jeg tror faktisk det er påkrevd at man går gjennom reglene for å se om de tilstrekkelig hensynsmessige.

Strandbakken vil ikke utelukke at saken kan komme helt opp til Høyesterett.

Og dermed skape ny rettspraksis, eller presedens, som det heter.

Asbjørn Strandbakken Foto: Jens Helleland Ådnanes / UiB

Verken Strandbakken eller Holter tror akkurat denne dommen vil skape presedens, men den kan likevel bli viktig:

– Tingrettsdommer har begrenset presedensvirkning. Men en tingrettsdom kan selvsagt fungere som inspirasjonskilde for andre domstoler, hvis de får en lignende problemstilling på bordet, sier Holter ved Politihøgskolen.