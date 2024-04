Overgrepssak i Bergen: Forsvarer vil be om full frifinnelse

I dag starter prosedyrene i Hordaland tingrett, hvor en kampsporttrener står tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som trener for å få seksuell omgang og for seksuell omgang med mindreårige som han var trener for.

Tiltalen mot mannen gjelder tre utøvere og strekker seg over en periode på 15 år.

De tre fornærmede har forklart seg om overgrep som skal ha skjedd blant annet i sammenheng med treninger og konkurranser i Bergen, men også utenbys og utenlands. Mannen erkjenner selv å ha delt rom med utøvere på idrettsstevner, deriblant to av de fornærmede.

Den tiltalte erkjenner ikke straffskyld og vil holde fast ved dette videre, sier mannens forsvarer, Frida Nikoline Barlaug Haugland.

– Vi kommer til å be om full frifinnelse. Han kjenner seg ikke igjen i grunnlaget for tiltalen, og kjenner seg ikke igjen i anklagene, sier Haugland til NRK.

Et sentralt spørsmål i rettssaken, er om mannen kan fortsette som trener i idretten.

Politiet ønsker å frata mannen retten til å ha stilling, eller verv som trener for mindreårige.

– Vi kommer til å be om at retten ikke legger ned forbud mot at han får fortsette som trener. Den videre vurderingen om han skal fortsette som trener videre, er det han som gjør, sier Haugland til NRK.