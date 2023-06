Ein person er sikta for feilaktig forklaring til politiet, etter ei melding av ei overfallsvaldtekt i Førde 6. april.

Politiet meiner at det ikkje skjedde noko overfallsvaldtekt natt til 6. april i år.

Politiadvokat Merete Sundal stadfestar at det er den fornærma kvinna som er sikta i saka.

Det var ikkje kvinna sjølv som melde saka til politiet.

– Den sikta erkjenner ikkje straffskuld, seier advokat Lene Knapstad til NRK.

– Ingen er domfelte

Politiet er no i den innleiande etterforskinga gitt den nye siktinga. Straffesaksansvarleg i Sogn og Fjordane, Askel Rødland, ynskjer ikkje å gå nærare inn på kva den uriktige forklaringa går ut på.

– Det er ein del av etterforskinga, seier Rødland.

– Det er viktig å presisere at ingen er verken domfelte eller tiltalte i saka, seier Rødland.

Henta inn mykje informasjon

Straffesaksansvarleg i Sogn og Fjordane, Askel Rødland, presiserer at politiet er tidleg i etterforskinga av kvinna. Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

I ei pressemelding skriv politiet at dei har brukt store ressursar på saka.

– Det samla materialet har ført oss til at vi no meiner at det ikkje har skjedd ein valdtekt, seier Rødland.

Politiet meiner det ikkje har vore noko seksuell omgang.

Rødland fortel at politiet starta ein stor og omfattande etterforsking etter at dei tok imot saka.

Gjennom media etterlyste politiet vitne og tips frå publikum, og dei kartla i stor grad alle rørsler i sentrum for det aktuelle tidspunktet.

– Vi har innhenta mykje etterforskingsmateriale, avhøyrt over 50 vitne, innhenta videoovervaking, teledata og omfattande kriminalteknisk sporundersøkingar.

På det meste jobba ti til tolv politimenn- og kvinner med saka.

– Eit stort apparat var i gang i innleiande fase og undervegs til vi hadde fått avhøyrt aktuelle vitne og henta inn naudsynt dokumentasjon. Vi har brukt ein god del resursar på å gå igjennom og kvalitetssikre den informasjon, seier Rødland