Over 900 uten strøm i Vaksdal og Osterøy

Strømselskapet BKK melder at over 900 strømabonnenter i Vaksdal kommune og Osterøy i Vestland er rammet av et strømbrudd.

– Årsaken til strømbruddet er været, og særlig den tunge snøen. I tillegg er det veldig tunge arbeidsforhold for montørene våre. De må ta seg fram i ulendt terreng i store snømengde, sier kommunikasjonssjef i Eviny, Rolf Sande Gunders.

Selskapet håper å ha det løst innen kl. 13, melder de.

– Vi prøver å få gjort det så fort som mulig, men det kan og dra litt lenger ut i tid.