Over 5000 billetter solgt til Branns Mesterligakamp

Mer enn 5000 billetter er solgt til den siste og avgjørende kampen før et eventuelt Mesterliga-gruppespill for Brann.

– Det er veldig gledelig! Det er jo to dager til kamp, så det må være positivt. Vi føler det er god stemning rundt kampen, sier markeds- og medieansvarlig i Brann, Mette Hammersland.

Forrige uke vant Brann 4-0 over den skotske klubben Glasgow City. Dermed har de et meget godt utgangspunkt til returoppgjøret på Brann Stadion førstkommende onsdag.

– Det er ofte mange som kjøper billett samme dag, så vi tror at det toget tuter av gårde nå med at folk hiver seg på det for å komme på kamp, sier Hammersland.

Klubben skriver på X mandag formiddag at de har solgt totalt 5091 billetter til onsdagens kamp.