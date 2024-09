To menn får 27.000 kroner kvar i bot for ulovleg snøscooterkøyring på Vikafjellet. I alt fem men vart melde av Statens naturoppsyn (SNO) 17. april i år for ulovleg køyring i Stølsheimen landskapsvernområde.

Det vart avdekt at snøskuterkøyringa hadde funne stad frå Riksveg 13 ved Skjelingen og videre inn i landskapsvernområdet vest for riksvegen.

Saka mot tre av mennene vart lagde vekk på grunn av manglande bevis.