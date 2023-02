Over 2000 utan straum

Uvêr gjer at over 2000 av Linja sine kundar i Nordfjord er utan straum. I Selje er over 800 råka og dei reknar med å få tilbake straum kl. 21.30 onsdag kveld. Grunna vêret får ikkje dei 88 kundane på Husevågøy straumen tilbake før i morgon.