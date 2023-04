Over 2000 avvik i eldreomsorga i Bergen i 2022

Det skriv Bergens Tidende.

Avisa har bedt om innsyn i fjorårets avvik og uønskte hendingar som fekk konsekvensar for brukaren. Dei melder om 1285 slike episodar på sjukeheimane og 832 slike på heimebesøk. Av desse er sju episodar kategorisert som «svært alvorleg».

Etat for heimetenester i Bergen har nærare 2 millionar oppdrag i året. Direktør Berit Breistein omtalar dermed talet på avvik som lågt. Det at tala på avvik dei siste åra har gått opp forklarar ho med at kulturen for å melde avvik har blitt betre:

– Det er bra at det blir meldt frå om alvorlege hendingar og eit sunnheitsteikn at det ikkje blir forsøkt dekka over, seier Breistein til avisa.