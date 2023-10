Over 2.000 var utan straum på Stord

Over 2.000 kundar var utan straum, sør i Stord kommune måndag føremiddag. Det går fram av kart for straumbrot for nettselskapet Fagne. Feilen vart meldt klokka 10.37 heiter det på nettsidene deira. Gunn Margareth Lassesen, kommunikasjonsansvarleg i Fagne, seier feilen vart retta etter fire minutt. Årsaken var overlast i samband med arbeid på ein transformatorstasjon.