Over 15.000 kroner stjålet fra Kirkens Bymisjon

Da de ansatte ved Krohnhagen kafé og veksthus i Bergen kom tilbake etter sommerferien, oppdaget de at noe manglet, skriver BA. Pengeskapet i kafeen var nemlig borte. Det samme var om lag 15.000 kroner i kontanter. Kristin Thorsen i Kirkens Bymisjon sier til BA at hun er skuffet over at noen har tatt pengene. Politiet er koplet inn i saken, skriver BA videre.