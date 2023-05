Osterøyferja går att

Ferja Ole Bull går no som normalt mellom Breistein og Valestrand etter at mannskapet oppdaga ein teknisk svikt måndag morgon. Feilen er retta, og Osterøy-ferja går igjen i rute over Sørfjorden. Første avgang var frå Valestrand klokka 1945, melder Bygdanytt.