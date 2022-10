Osterøy: Vurderer faren for nye ras

Ifølge politiet er det usannsynlig at noen har blitt tatt av raset på Osterøy. Nødetatene er på plass på Bruvikvegen ved Grønevika. Geolog er på vei for å vurdere faren for nye ras i området. Veien er derfor stengt inntil videre.