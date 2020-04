Osterøy var lenge koronafri. Nå blir smittetallet ansett som alvorlig

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Lenge greidde ikke viruset å krysse fjorden mellom Bergen og Osterøy, og fram til 8. april hadde ikke kommunen påviste smittetilfeller.

Da ble det slått alarm på ørretslakteriet Lerøy Fossen. To av de 150 ansatte hadde fått påvist covid-19.

Smittesporingen har ført til at det per fredag er 28 påviste tilfeller av viruset på øya med rundt 8000 innbyggere. Alle tilfellene blir vurdert til å være en del av samme utbrudd, ifølge ordføreren.

– Det blir feil å si at vi har full kontroll. Tallene går enn så lenge opp. Det er det vi kaller et pågående utbrudd, sier Fjeldstad.

Utsetter barnehageåpning

Fredag sier ordføreren at kommunen venter svar på mellom 15 og 20 prøver. I tillegg blir stadig flere testet.

– Det er en del som ringer og ber om å bli testet, sier Fjeldstad.

Kommunen har besluttet å utsette barnehageåpningen med en uke, slik regjeringen har gitt kommunen rom til å gjøre.

SMITTEUTBRUDD: Ordfører Lars Fjeldstad er lettet over at utbruddet er avdekket, men ser alvorlig på situasjonen. Foto: Ken Robert Haltvik

Fredag har kommunen flest registrerte smittetilfeller per 1000 innbyggere i Hordaland, ifølge VGs oversikt.

– For at vi skal være sikre på at barnehagene er trygge, er vi avhengig av gode råd fra folk som har kompetanse på smittevern, og at kommuneoverlegen kan bistå barnehagen med dette, sier han og fortsetter:

– Kommuneoverlegen har hendene fulle akkurat nå. Vi deler oppfatning med fagpersonell om at barnehager ikke er smittebombe, men vi er veldig opptatt av det skal være trygt. Ved å utsette har vi kjøpt oss ekstra tid, sier han.

Han omtaler situasjonen som alvorlig.

– Men samtidig må vi være glade for at vi fikk avdekket smittespredningen. Tallene er ikke bra, men det er bra vi har fått avdekket utbruddet og fått satt personer i isolasjon, sier ordføreren.

Har stanset all produksjon

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Lerøy fredag, men de ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Lerøy Fossen er en hjørnesteinsbedrift i Valestrandsfossen på Osterøy.

– Vi er en stor bedrift med mange ansatte, så at viruset en dag kom til oss, var ikke overraskende, sa daglig leder Øystein Vie da to første tilfellene brøt ut.

Planen var å holde produksjonen i gang fordi bedriften regnes å ha en samfunnskritisk funksjon.

Men etter påske besluttet bedriften å stanse all produksjon.

– Det er dramatisk når 150 arbeidsplasser ikke er i drift. Men jeg er glad for at de ikke valgte å åpne i samråd med kommunen for å sikre ansatte og samfunnet på Osterøy, sier ordfører Fjeldstad.