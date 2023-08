Oskar Borgþórsson klar for Sogndal

Sogndal Fotball stadfestar på sine nettsider at islandske Borgþórsson er klar for klubben. Nyheita kjem etter fleire rykte, og seinast i dag tidleg skreiv Sogn Avis at 19-åringen var så godt som klar for dei kvitkledde. Trenar Tore André Flo sa til avisa søndag at dei då «jobbar knallhardt med å få» tak i midtbanespelaren. Flo seier også at den nye signeringa ikkje er komen for å erstatte talentet Sondre Ørjasæter, som mellom anna har vore linka til Brann tidlegare i sommar. Islendingen er henta frå barndomsklubben Fylkir, der han har spelt sidan han var 5 år gamal.