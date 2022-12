Os-basert firma vann fram i sko-rettssak

Det Os-baserte firmaet Sport Outlet og TBL Licensing LLC, eit søsterselskap av Timberland LLC, har gått fleire rundar i retten dei siste åra. Sport Outlet har blitt skulda for å ha brote marknadsføringslova ved å selje det som skal vere kopiar av Timberland sine skomodellar. I april i år gjekk Os-bedrifta fri i retten og motparten blei dømt til å betale 5 mill. i erstatning. Men dommen blei anka og saka gjekk i Gulating lagmannsrett i desember. Her enda det med at erstatningssummen til Sport Outlet blei halvert, samt at TBL Licensing LLC må betale Sport Outlet sine sakskostnader på 677.450 kroner.