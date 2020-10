NRK har stilt dei tolv ordførarane dei to same spørsmåla. Seks har svart.

– Kva meiner du om Helse Bergen si handtering?

– Er de uroa for at innbyggarane ikkje får forsvarleg helsehjelp (all den tid pasienttransport er ein del av spesialisthelsetenesta)?

Hege Eide Vik (Sp), ordførar i Vaksdal:

– Vaksdal kommune er ikkje part i saka om Pasienttransport. Eg tenkjer at det likevel kunne vore tenleg om Helse Bergen hadde vore i dialog med kommunen på eit tidlegare tidspunkt i prosessen. Det er i kommunane folk bur, og det er til oss folk vender seg med spørsmål og når dei har behov for hjelp.

– Eg er uroa for at terskelen for å søkje helsehjelp vert høgare. I starten er det usikkerheit rundt korleis ein går fram for å organisere skyss sjølv, og korleis ein søkjer refusjon. Vidare er det ei stor utfordring for enkelte når det kjem til å legge ut for transport sjølv. Frå enkelte bygder i Vaksdal vil det bli snakk om store summar i utlegg, og dette er det ikkje alle som har anledning til. Verknaden av dette kan bli at fleire avlyser nødvendig behandling.

Hans Inge Myrvold (Sp), ordførar i Kvinnherad

– Eg er heilt overbevist om at det her er mange eldre som blir forvirra. Mange er vane til at drosjen kjem og hentar dei. Det er veldig spesielt at Helse Bergen no inngår avtalar om fakturerings- og kredittordningar. Ein skyver byrden over på drosjeselskapa å halda økonomi i ei transportordning som i utgangspunktet skal dekkast av helseføretaket.

– Me har eit svært avgrensa drosjetilbod i området Ølve/Hatlestrand. Sett i lys av at ein då er avhengig av drosjar frå andre kommunar, så vert dette veldig utfordrande. Ein veit ikkje kven ein skal ringa for å få tak i transport. Eg opplever at fylkeslegen er tydeleg på at helseføretaket har plikt til syta for transport. Den plikta kan dei ikkje rømma frå eller skjula seg bak.

Karstein Totland (H), ordførar i Masfjorden

– Eg synest dette er utruleg klønete handtert. Me risikerer no at det er pasientar som ikkje kjem seg av gårde. Eg synest dette verkar klønete. Eg lurar også på kven som tener pengar, når dette går på ordinær takst.

– Ja, eg er redd nokon kan detta mellom to stolar. Dei som får avtalar om time direkte frå sjukehuset må no organisera og legga ut for transport sjølve. Eg har diskutert dette med ordføraren i Gulen. Ser me at dette vert ei utfording, må me prøva å organisera ein telefonsentral. Då kan innbyggarane eventuelt få hjelp til både å bestilla og fylla ut desse refusjonspapira.

Hallvard Oppedal (Sp),ordførar i Gulen kommune:

– Eg meiner helse Bergen kunne ha handtert dette betre. Dei gamle avtalane burde gjelde til dei har fått på plass nye.

– Eg er redd for at dette kan gå ut over pasientane, særleg eldre folk som kvir seg for å ordne reisene sjølv, og å legge ut for transporten. Det kan fort ende med at dei seier opp timen sin.

Morten Storebø (H), ordførar i Austevoll:

– Når det altså er slik at pasientar i Austevoll og i ei rekke andre kommunar ikkje får tilrettelagt transport, så er det openbart at handteringa ikkje har vore god nok. Me meiner saka først og fremst handlar om retten pasientar har til helsehjelp og at Helse Bergen først og fremst må innfri pliktene sine overfor pasientane. Anskaffingsreglane må heilt klart kome i andre rekke.

– Me er sjølvsagt uroa. Dette går utover dei svakaste, pasientar som skal til sjukehus og spesialisthelseteneste i Bergen, og dei som treng transport til nødvendig behandling internt i kommunen. Utlegga for transport kan dreie seg om mange tusen kroner for éi reise, og pasienten må ordne transport sjølv. Det er ei stor ekstrabelastning for pasienten, og det er nøyaktig det motsette me ønskjer for dei som har rett på transport. Det skal vere føreseieleg, sytalaust og trygt å få behandlinga ein treng. Dette har me gitt tydeleg beskjed til Helse Bergen om både i møte og brev.

Situasjonen skapar også eit ekstra press på tilsette i helsetenesta i kommunen, som må bruke tid på hjelp og rettleiing. Sjølv Helse Bergen erkjenner meirarbeidet. Dei oppbemannar med eigen skranke på Haukeland for å hjelpe pasientar, dette kostar pengar det òg, og er heilt unødvendig viss ein hadde fått på plass minnelege avtalar med transportørane.

I denne saka blir pasientane skadelidande, offentlege tilsette må gjere endå meir, og drosjenæringa i distrikta vil oppleve utryggleik for oppdrag og inntening. Det er svært uheldig at ein har hamna i denne situasjonen og me gjentar oppmodinga vår om at Helse Bergen må få på plass avtalar med transportane så raskt som overhovud mogleg.

Kjetil Eikefet, ordførar i Modalen kommune:

– Helse Bergen viser tilsynelatande at dei ynskjer ei løysing på saka. Men til no verkar det for meg, som om Helse Bergen ikkje har fått med seg at dei ulike drosjeselskapa opererar under ulike vilkår. Ein kan ikkje setje likhetstegn mellom turar frå Bergen Vest og Øvre Helland i Modalen kommune.

– Det uroar sjølvsagt at innbyggjarar ikkje skal få den hjelpa dei treng, når dei treng den. Det er ein grunn til at mennesker har denne retten til hjelp. Det er mennesker som er for sjuke til å reise på eiga hand og det fører utvilsamt til ei ekstra belastning for dei det gjeld. Desse innbyggjarane skal bruke kreftene sine på å bli frisk, ikkje på å uroe seg om dei kjem seg til lege eller sjukehuskonsultasjonar.