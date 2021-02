Ordføraren om nye smittetal i Ulvik: – Det byrjar å bli kritisk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er påvist ni nye smittetilfelle i Ulvik, opplyser kommunen laurdag. Tre pasientar og tre tilsette på sjukeheimen Omsorgstunet er blant dei smitta. Totalt 85 personar har testa positivt.

Dette er dei første stadfesta smitta ved sjukeheimen.

– Det er spesielt alvorleg med tanke på at du har ei gruppe som vi absolutt bør beskytte som er sårbare for smitte, seier ordførar Hans Petter Thorbjørnsen til NRK.

Kommuneleiinga trur at dei fleste som er smitta, er smitta med den engelske varianten av det muterte viruset.

Dei siste dagane har halve kommunen vore i karantene. Når det også er påvist smitte blant dei tilsette ved sjukeheimen, blir ordføraren ekstra bekymra.

– Eg skal vere ærleg å seie at no byrjar det å bli kritisk med tanke på at vi har smitte både på tilsette og bebuarar.

Det han fryktar mest er at bemanningssituasjonen som kjem ut av kontroll. Laurdag kveld jobba leiinga ved omsorgstunet med å få fylt opp vaktkabalen ved sjukeheimen. Dei jobbar no med å få inn helsepersonell frå Eidfjord, Voss og Helse Bergen.

– Vi veit at tilsette ikkje kan jobbe heimanfrå. Bekymringa går på om vi har nok folk til å drive det. Dette er bebuarar som treng hjelp heile døgnet, seier ordføraren.

KRITISK: Kommuneleiinga jobbar no hard for å få inn helsepersonell frå nabokommunar og Helse Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Kommuneleiinga held også kontakt med helsestyremaktene sentralt, der dei får råd rundt korleis dei skal handtere situasjonen.

Pasientane ved sjukeheimen som har ønska det, har blitt fullvaksinert. Dei fekk siste vaksinedose onsdag.

Fleire tilfelle

Laurdag vart også åtte tilfelle med virusmutasjonen stadfesta i Bergen. Seks av desse er den britiske virusmutasjonen, og to er den sørafrikanske.

Bergen kommunane har ikkje oversikt over smittevegane til fleire av dei stadfesta tilfella med mutantvirus dei siste dagane.

Bergen kommune, Statsforvalteren og de omkringomliggende kommunane har laurdag vore i møte med nasjonale styremakter og Folkehelseinstituttet, ifølge Espen Nakstad, assisterande helsedirektør i Helsedirektoratet.

– Situasjonen er uavklart. Det er nokre tilfelle av den britiske varianten og nokre sørafrikanske.

Avklaring søndag

Laurdag kveld varsla helseminister Bent Høie at det vil kome ei avklaring om nye tiltak søndag.

– Bergen er i ein alvorleg situasjon med utbrot av både den engelske og den sørafrikanske virusvarianten, seier helseminister Bent Høie til NTB.

Han seier han er i dialog med fleire kommunar i Bergensregionen.

– Bergen og dei omkringliggande kommunane har i dag bede regjeringa fatte nasjonale vedtak for regionen. Det jobbar vi med, og det vil kome ei avklaring på kva tiltak som blir sett i verk søndag formiddag, seier Høie.

Fryktar sørafrikansk mutasjon

Totalt har Bergen kommune hatt 7 tilfelle med sørafrikansk virus og 16 med den britiske varianten. Ifølge Nakstad kan omfanget vere større ein det ein veit. Han fryktar skjulte smitteklynger i byen.

UTFORDRANDE: Espen Nakstad i Helsedirektoratet seier det kan kome strengare, lokale tiltak i løpet av helga. Foto: Vidar Ruud

– Det er ein uoversiktleg og utfordrande situasjon. Fleire tilfelle dukkar opp dag for dag. Det er uoversiktleg når ein ikkje finn kjelda til smittetrådane. Ein har ein utbredelse av virus i fleire ledd utan at ein finn den første personen som bringa viruset inn til byen, seier Nakstad.

BEKYMRA: Fleire tilfelle av den muterte koronavarianten gjer helsestyremaktene bekymra. Foto: Mette Anthun / NRK