Ordførar: – Vurderer fleire tiltak etter helikopterstyrt

– Det er sjølvsagt ein stor tragedie at ein person har omkome i ulukka, seier ordførar Tom Georg Indrevik i Øygarden torsdag morgon. Han oppmodar folk om å snakka saman eller be om å få snakka med nokon viss dei treng det. Kommunen sette krisestab onsdag kveld. Dei har eit psykososialt team i beredskap og ber folk om å ta kontakt med Øygarden legevakt ved behov. Mange i kommunen pendlar med helikopter til Nordsjøen, eller har familie og vener som gjer det. Kommunen skal ha eit møte klokka 8 for å vurdera fleire tiltak.