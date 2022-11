Ordførar vil ha diskusjon om rolla til Statsforvaltaren

Fitjar-ordførar Harald Rydland (KrF) meiner det lokale sjølvstyret er overkøyrt av Statsforvaltaren i to saker etter plan- og bygningslova. I den eine saka har politikarane gjeve grønt lys for eit kaianlegg på Teistholmen. Men Statsforvaltaren sette foten ned. I eit brev skriv Rydland no at det er på tide å diskutera Statsforvalteren si rolle opp mot plan- og bygningslova.