Ordførar skuffa over skrinlagt biogass-fabrikk i Etne

Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) i Etne er skuffa over at Renevo ser ut til å droppa biogassfabrikk i kommunen, skriv avisa Grannar. Selskapet har fått 60 millionar i støtte frå Enova til anlegget, og ordføraren såg føre seg ei investering på over 200 millionar i kommunen. Seniorrådgjevar Trond Bratsberg i Enova vil ikkje kommentera einskildsaker, men seier ingen pengar vert utbetalt før investeringsavgjerda er teke.