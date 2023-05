Ordførar-opprør mot lovforslag som «svekker» nynorsken

Arbeiderpartiet ønsker at nynorskelevene faktisk får en nynorsk skolehverdag. Samtidig vet vi at realiteten ute i skolene er at mange nynorskelever også leser mye på bokmål. Derfor gjør vi noen viktige grep i den nye opplæringsloven. Vi utvider retten til opplæring i egen gruppe på det skriftspråket kommunen ikke har vedtatt som hovedmål slik at det også skal gjelde elever på ungdomstrinnet, og vi innfører et ubetinget krav om at skolene skal bruke skriveprogrammer som støtter både bokmål og nynorsk.

I opplæringsloven forslås det å videreføre at parallellitetskravet kun omfatter læremidler. Vi ser at lærere og skoler noen gang har behov for å bruke digitale ressurser som for eksempel oppslagsverk eller artikler som ikke nødvendigvis er laget for bruk i opplæringen, og vi vil ikke minske det pedagogiske og faglige handlingsrommet som finnes i klasserommet.