Ordførar om nye koronatiltak: – Dei skyv ansvaret tilbake til kommunane

Ei knapp veke etter at fleire ordførarar i Vestland i eit skarpt brev bad regjeringa om nasjonale koronareglar, la statsminister Jonas Gahr Støre fram nye retningslinjer tysdag formiddag.

Då varsla han at alle over 18 år skal få tilbod om oppfriskingsdose innan påske, og at regjeringa innfører nasjonal anbefaling om munnbind der det ikkje er mogleg å halde avstand.

VAKSINE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) seier at det viktigaste tiltaket no er å vaksinera seg. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Skuffa

Ordførar i Øygarden, Tom Georg Indrevik (H), er skuffa over tiltaka.

– Eg trur ikkje brevet vårt hadde så mykje å seie, så eg føler ikkje me har blitt høyrt. Dei skyv ansvaret tilbake til kommunane, seier Indrevik.

I tillegg kunne Øygarden-ordføraren ynskja seg ein kompensasjonsordning for næringslivet.

Partikollega og ordførar på Askøy, Siv Høgtun, seier ho er glad for fokuset på vaksinering, men er samd med Indrevik om at eit påbod om munnbind hadde vore betre.

– Anbefalingane blir for vage. Mobiliteten i samfunnet er mykje større no enn for eitt år sidan, og då er det endå viktigare at me har eit påbod i heile landet, seier ho.

Både Askøy og Øygarden har den siste tida hatt ein aukande smittetrend.

MUNNBIND: Ordførar på Askøy, Siv Høgtun, seier ho hadde håpa på eit nasjonalt munnbindpåbod. Foto: Andrea A. Krüger

Har sagt dette i tre-fire veker

Hammerfest har hatt 418 smitteregistreringar dei siste 14 dagane.

– Vi i Hammerfest kommune har eigentleg anbefalt dette i tre-fire veker, seier ordførar Terje Wikstrøm (Ap).

Jonas Andersen Sayed (KrF), ordførar i Sokndal, er meir positiv:

– Kommunikasjonen nasjonalt dei siste vekene har vore passiv og tvitydig, men nå skjer det endeleg noko. Vi står midt i eit utbrot lokalt, og eg vedtok i går kveld forskrift om karantene som er strengare enn det regjeringa no legg opp til.

Ordførar i Trondheim Rita Ottervik (Ap) seier dei har fullt trykk på vaksinering og vil gjere alt dei kan for å gjennomføre regjeringa sine nye krav om meir effektiv og tilgjengeleg vaksinering mot koronavirus.

– Slik vaksineringa er organisert i Trondheim meiner eg dette både er ønskjeleg og gjennomførbart, seier ho til NRK.

Håpa på koronasertifikat

Førre veke sa politikarane i Tromsø nei til å innføra koronasertifikatet på grunn av personvern. Kommuneadministrasjonen står framleis ved den vurderinga.

– Eg hadde rekna med, og håpar at det snart kjem noko nytt. I Europa har dei fått på plass ei løysing som skjuler helseopplysningane, for det er det som er viktig, seier ordførar Gunnar Wilhelmsen (Ap).

SOM FORVENTA: Ordførar Gunnar Wilhelmsen (Ap). Foto: Terje Pedersen/NTB

Ordførar i Øystre Slidre, Odd Erik Holden (Sp), seier dei ligg til grunn at alle anbefalingar blir følgde. Kommunen med 3200 innbyggarar har hatt 48 smitteregistreringar dei siste 14 dagane.

– Anbefalingane er som forventa, men skal dei ha nokon effekt må kvar enkelt av oss følge råda som regjeringa kjem med. Det er bra at det blir sett trykk på vaksineringa, men det stiller krav til god planlegging ute i kommunane, seier Sildre.