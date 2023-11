Ordførar fekk 12 veker etterløn – sa ikkje at han hadde jobb

Den 19. oktober i år vedtok formannskapet i Sogndal å gi den avgåtte ordføraren nær 80.000 kroner i etterløn i månaden.

Politikarane trudde at den tidlegare ordføraren ikkje hadde jobb å gå til etter at han gjekk av 5. oktober, og meinte 12 veker var passande.

Menes hadde permisjon frå jobben sin hos Høgskulen i Vestland fram til 31. oktober, og skreiv i søknaden at arbeidsgjevaren «trengde tid på å områ seg».

Men NRK kan no avsløre at det er Menes sjølv som bad om å få utvida permisjon frå jobben sin fram til nyttår.

Menes grunngav søknaden om permisjon med «høg arbeidsbelastning over lang tid og ynskje om å bruke meir tid saman med familie fram til nyttår».

Lokalpolitikarane vedtok å betale han 80 323 kroner i månaden i løn i perioden.

Permisjonssøknaden vart sendt arbeidsgivaren dagen før formannskapsmøtet. Den vart innvilga dagen etter at formannskapet gjorde vedtaket han håpa på.

Jussprofessor: – Dette er i strid med systemet

Jussprofessor Jan Fridtjov Bernt er klar på dette er det ikkje høve til.

– Dette er ikkje noko som er sagt uttrykkeleg i lova, men systemet med ettergodtgjerdsle for heiltidsfolkevalde er at etterløn får dei berre så lenge dei ikkje har anna inntekt når dei går attende til sitt normale liv, seier Bernt.

Får ein løn skal det avkortast krone for krone i etterløna.

Det gjeld også om den folkevalde frivillig har avstått frå inntekt. I dette tilfelle ved at Menes har søkt om utvida permisjon.

Kommunesenteret Sogndal i Sogndal kommune Foto: Bjørn Erik Pedersen

– Likar ikkje saka

Rita Navarsete (Frp) er ei av fleire i lokalpolitikken som no vil ha saka granska av kontrollutvalet. Også Raudt har bedt om dette.

– Grunngjevinga om arbeidsbelastning og meir tid med familie og fritid er ikkje grunn god nok for etterløn. Folk må ta permisjon så mykje dei vil, men det er ikkje skattebetalarane som skal betale for det.

Viktige datoar i saka om etterløna til Menes Ekspander/minimer faktaboks NRK har sett fleire dokument i samband med etterløn-saka til ordføraren. I korte trekk er dette viktige datoar: 20. september: Grunna ordførarbyte i Sogndal etter valet søkjer Menes om etterløn i seks til 12 veker frå 6. oktober. Eposten blir svart på med kopi til både Høgskulen og kommunedirektør. 5. oktober: Stig Ove Ølmheim blir vald til ny ordførar. 8. oktober: Søknaden blir vidaresendt også til ny ordførar i Sogndal. 17. oktober: Menes søkjer Høgskulen på Vestlandet om utvida permisjon grunna «høg arbeidsbelastning over lang tid og ynskje om å bruke meir tid saman med familie fram til nyttår». 19. oktober: Formannskapet i Sogndal handsamar søknaden og vedtek å gje Menes etterløn til 1. januar. Etterløna blir stoppa om nye arbeidsforhold dukkar opp. 20. oktober: Søknaden om utvida permisjon blir innvilga frå Høgskulen på Vestlandet.

Høgskulen på Vestlandet vil ikkje kommentere til NRK, dei seier dette er ei personalsak.

Ordførar i Sogndal, Stig Ove Ølmheim (Ap) vil sjå på kommunen si handsaming på nytt.

– Dersom det viser seg at opplysningane ikkje er korrekte, og at han difor ikkje har krav på etterløn i perioden, er det ei sak vi må sjå nærmare på.

Han seier han trudde på Menes sine opplysningar då dei hadde saka på bordet

– Vi hadde tillit til at han gav opp rette opplysningar i søknaden.

Rita Navarsete (Frp) var den einaste som røysta mot i formannskapet då dei vedtok 12 veker etterløn. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Sende ut pressemelding etter at NRK tok kontakt

NRK spurte søndag ettermiddag Arnstein Menes om han hadde gitt korrekte og fullstendige opplysningar i søknaden sin, og om kvifor han ber kommunen om etterløn samstundes som han søkjer arbeidsgjevaren sin om permisjon.

Vi har også spurt han om han eigentleg har krav på desse pengane, og om det er moralsk rett å be om etterløn for å ta seg ei friperiode.

48 minuttar seinare sender Menes ut ei melding til lokalavisa, NRK og til kommunen.

Der skriv han at han er gjort merksam på formuleringar i kommunelova, som gjeld ordinær inntekt som den folkevalde friviljug avstår frå. Han skriv at han er blitt usikker på om han «har rett på godtgjersle».

Lova Menes refererer til seier at etterløn skal avkortast om ein friviljug avstår frå inntekt.

«Etter som eg sjølv jamfør kommunelova avstår frå anna inntekt finn eg det rett å gjere ordførar/formannskapet merksam på dette», skriv Menes.

Han ber no kommunen vurdere etterløna hans på nytt.

Han skriv til politikarane at han «ikkje har hatt intensjon om å tileigne seg pengar han ikkje har krav på», men at han innser at han burde orientert ordførar og formannskap om at han hadde søkt om permisjon i staden for å gå tilbake til jobb.

– Eg hadde nok ikkje studert og sett meg godt nok inn i kommunelova, og korleis dette skulle forståast, seier Menes måndag ettermiddag.

Kan miste etterløna

Navarsete seier ho er uroa over at eit system med etterløn til politikarar som ikkje har jobb å gå til, blir brukt for å betale ut ein eks-ordførar som heller vil ha permisjon:

– Det ser ut som Menes søkjer om å få innvilga mykje pengar frå kommunen for å ta fri, og eg likar ikkje saka slik som NRK no fortel meg.