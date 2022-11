Ordførar ber regjeringa tar inn over seg konsekvensane av lakseskatt

Osterøy-ordførar Lars Fjeldstad (Sp) tek ikkje i mot nyheita om at Lerøy permitterer 56 tilsette på lakseforedlingsfabrikken på Valestrandsfossen med glede.

– Det er sjølvsagt dramatisk. Lerøy Fossen er ei hjørnesteinsbedrift på Osterøy. Me treng kvar einaste arbeidsplass, seier ordføraren.

Han ber no regjeringa sjå nøye på sitt forslag til grunnrenteskatt på havbruk.

– Eg håpar regjeringa snakkar sant når dei seier at det er ei reell høyring, og at dei ser på innspela frå næringa og tar inn over seg konsekvensane før dei eventuelt bestemmer seg, seier Fjeldstad.