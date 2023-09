Ordførar beklagar røystekaos på Nordfjordeid

På valdagen blei det danna store køar utanfor vallokalet på Nordfjordeid i Stad kommune.

Sitjande ordførar og medlem i valstyret, Gunnar Silden (V) seier til Fjordabladet at valavviklinga var kritikkverdig.

– Det heile er beklageleg, og eg har full forståing for at folk er oppgitt over det dei opplevde, seier han til avisa.